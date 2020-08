Θεσσαλονίκη

Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

Ακόμα ένας νέος άνθρωπος θύμα τροχαίου.

Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεοδωράκι-Αριδαία Πέλλας. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.