Πιερία

Τον πυροβόλησε για τα βοσκοτόπια

Η Αστυνομία συνέλαβε τον δράστη. Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα του.

Στη σύλληψη ενός 76χρονου κτηνοτρόφου προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής αστυνομικοί στην Κατερίνη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη σύλληψη, ο 76χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έναν 58χρονο επίσης κτηνοτρόφο και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι δύο άνδρες βοσκούσαν τα ζώα τους σε κοινές αγροτικές περιοχές με αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε σύγκρουση και να υπάρχουν προσωπικές διαφωνίες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 58χρονο κτηνοτρόφο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.