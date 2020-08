Κυκλάδες

Κορονοϊός: τα έκτακτα μέτρα σε Πάρο και Αντίπαρο και η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Πόσο θα διαρκέσουν τα μέτρα στα δύο νησιά.

Για 10 ημέρες και ειδικότερα από τις 06.00 αύριο 15 Αυγούστου έως και τις 24 του μήνα και ώρα 06.00, θα ισχύσουν τα ειδικά μέτρα για Πάρο και Αντίπαρο που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρησης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, όπως τονίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται να εφαρμοστεί αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι η εξής:

«Με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα στη Πάρο και στην Αντίπαρο με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, σε συνεννόηση με τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

- Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομένης.

- Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

- Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

- Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α' βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

- Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων. Τέλος τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 10 ημέρες από τις 06.00 της 15-08-2020 έως και 24-8-2020 και ώρα 06.00».