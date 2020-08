Εύβοια

Κορονοϊός: To... αδιαχώρητο σε κλαμπ και νυχτερινά κέντρα στην Χαλκίδα (βίντεο)

Γλέντησαν "δίχως αύριο, τον Δεκαπενταύγουστο, παρά τις συστάσεις και τις εκκλήσεις των ειδικών και των Αρχών.

Έγινε ...του κορονοϊού σε κλαμπ και νυχτερινά κέντρα της Χαλκίδας το βράδυ του Σαββάτου.

Παρά τα νέα μέτρα και τις εκκλήσεις των Αρχών για αυτοσυγκράτηση, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων, επικράτησε το αδιαχώρητο μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, με τους θαμώνες να συνωστίζονται, χορεύοντας και διασκεδάζοντας ο ένας πάνω στον άλλο.

Δείτε τους... "άτρωτους" από τον κορονοϊό στο βίντεο που δημοσιοποίησε το eviazoom.gr: