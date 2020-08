Χίος

Κορονοϊός - Χίος: σε υγειονομικό αποκλεισμό το ΚΥΤ μετά τα νέα κρούσματα

Ακόμη τρία κρούσματα εντοπίστηκαν σε αιτούντες άσυλο. Όλοι από το περιβάλλον του 35χρονου από την Υεμένη.

Άλλοι τρεις αιτούντες άσυλο που διαμένουν στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο εντοπίστηκαν, χθες, θετικοί στη νόσο του κορονοϊού covid 19. Και οι τρεις ανήκουν στο περιβάλλον του 35χρονου από την Υεμένη, ο οποίος βρέθηκε θετικός στη νόσο και διέμενε στο ΚΥΤ.

Μετά τον εντοπισμό των συγκεκριμένων κρουσμάτων, των πρώτων σε καταυλισμούς στα νησιά και σε εργαζόμενη στη δομή υπάλληλο του EASO, ο καταυλισμός του ΚΥΤ στη Χίο, με ΚΥΑ των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τέθηκε σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό.

Σημειώνεται, ότι μόνο ο άνδρας από τη Υεμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Χίου. Οι άλλοι τρεις τέθηκαν σε απομόνωση σε δομή καραντίνας που έχει δημιουργηθεί στο νησί.