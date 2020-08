Χαλκιδική

Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ (εικόνες)

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ένα Ι.Χ.ενώ και δεύτερο αυτοκίνητο έπεσε πάνω του...

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε στη Χαλκιδική, λίγο πριν τις Καλύβες στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με ένα Ι.Χ. και δεύτερο Ι.Χ έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο διασώστες που επέβαιναν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένας ακόμα πολίτης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους καθώς φέρουν μόνο ελαφρές κακώσεις και εκδορές.

