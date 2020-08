Ηλεία

“Διαβασμένοι” διαρρήκτες περιπτέρου: Έκοψαν και τον συναγερμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάφεραν να κλέψουν κεντρικό περίπτερο με απόλυτη επιτυχία και δεν άφησαν ίχνος πίσω τους. Κυριολεκτικά.

Θύμα κλοπής έπεσε για πολλοστή φορά περιπτεράς στο κέντρο της Γαστούνης, στην Ηλεία.

Οι διαρρήκτες «χτύπησαν» το περίπτερο που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχείο τα ξημερώματα της Κυριακής και φάνηκαν «επαγγελματίες».

Ανέβηκαν αρχικά πάνω στο περίπτερο και χωρίς να «μπερδευτούν» με τα καλώδια, που είχαν όλα ίδιο χρώμα, «έκοψαν» τον συναγερμό. Βέβαια, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό αφού όταν έφυγαν, πήραν μαζί τους και τον συναγερμό και το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να τους «μαρτυρήσει».

Η διάρρηξη της πόρτας ήταν «παιχνιδάκι» για τους επαγγελματίες διαρρήκτες και δεν πρέπει να τους πήρε παραπάνω από λίγα δευτερόλεπτα. Μπαίνοντας στο περίπτερο άδειασαν τέσσερα ράφια με συγκεκριμένες μάρκες τσιγάρων, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα στη θέση τους.

Η ζημιά τόσο σε εμπόρευμα όσο και στον εξοπλισμό του περιπτέρου ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Το πιο ανησυχητικό ωστόσο, είναι ο επαγγελματικός τρόπος που έδρασαν στο πιο κεντρικό σημείο της Γαστούνης και χωρίς να τους αντιληφθεί κανένας!

Στο πλευρό του άτυχου, για ακόμα μια φορά, περιπτερούχου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος κ. Ανδρέας Μαρίνος. Νωρίς το πρωί κλιμάκιο της Σήμανσης από το Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας ερεύνησε το χώρο και έλαβε δακτυλικά αποτυπώματα.

Πηγή: ilianews.gr