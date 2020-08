Χαλκιδική

Έντονη κακοκαιρία στην Χαλκιδική (εικόνες)

Ισχυρές βροχές και άνεμοι πλήττουν την περιοχή. Έκκληση για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχή και ανέμους, πλήττουν από το απόγευμα την Χαλκιδική. Η αυτοτελής διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με επείγουσα ανακοίνωση, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των δήμων Κασσάνδρας και Προποντίδας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

“Λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν αυτή τη στιγμή, παρακαλούνται οι κάτοικοι του δήμου Κασσάνδρας και δήμου Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βροχόπτωση σημειώθηκε μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κοζάνη και στη Δράμα, χωρίς μέχρι στιγμής να χρειαστεί να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία και να προχωρήσει σε άντληση υδάτων

Σημειώνεται ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.