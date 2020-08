Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται σήμερα Τρίτη (25-08-2020) από τα βόρεια, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημβρινές ώρες τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και αργότερα τη Θράκη.

Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.