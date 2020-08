Τρίκαλα

Τρίκαλα: Ανατρεπτικό στοιχείο για το θάνατο της 16χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα νέο στοιχείο βάζει σε υποψίες. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας.

Συνεχίζονται οι ανατροπές στην υπόθεση του θανάτου της 16χρονης Μαρίας, στον προαύλιο χώρο του Προφήτη Ηλία, στα Τρίκαλα.

Στο κινητό της κοπέλας είχε γραφτεί ένα μήνυμα προς την αδελφή της, όπου της έγραφε ότι τους αγαπά όλους πολύ, αλλά δεν εστάλη ποτέ. Παρά μόνο το φωτογράφισε με το δεύτερο κινητό της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Δημήτρη Σαμαρτζή, η Μαρία «αναγκάστηκε» από τρίτους να γράψει το μήνυμα, το οποίο δεν έστειλε στην αδελφή της.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία ακόμα στην υπόθεση, το 90% ακόμα δεν έχει αναλυθεί. Πεποίθηση της οικογένειας είναι ότι επρόκειτο για έγκλημα και όχι για αυτοκτονία.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Πηγή: trikalaola.gr