Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στα Παλιάμπελα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στα Παλιάμπελα του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 2 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμει επίσης και μια υδροφόρα του δήμου.