Τυμπάκι: Βαριές διώξεις σε αλλοδαπούς για τις συμπλοκές

Αντιμέτωποι και με κακουργήματα βρίσκονται οι εργάτες γης που συνεπλάκησαν με Έλληνες. Ανησυχία και αναβρασμός στην περιοχή. Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκαν δύο Έλληνες.

Στο Δήμο Φαιστού μεταβαίνει ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, Ταξίαρχος Νίκος Σπυριδάκης, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη με τον Δήμαρχο Φαιστού.

Ο Ταξίαρχος θα έχει επαφές τόσο με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, όσο και με κατοίκους της περιοχής, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για να μην υπάρξει "κοινωνική έκρηξη", όπως πολλοί έχουν προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες (Δείτε ΕΔΩ).

Το θέμα, όπως τονίζουν πηγές της αστυνομίας, δεν είναι μόνο κατασταλτικό, αλλά ιδιαίτερα σύνθετο και άπτεται πολλών παραμέτρων που θα πρέπει να συζητηθούν με σοβαρότητα και σύνεση.

Κακουργηματική δίωξη σε 22 αλλοδαπούς

Στο μεταξύ σωρεία διώξεων άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 22 Πακιστανών που συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τυμπάκι και οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο.

Ειδικότερα τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Επίσης διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για: Συμπλοκή, διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας υπό την μορφή βλάβης, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης, στην Α' Ανακρίτρια Ηρακλείου

Στο Αυτόφωρο δύο Έλληνες

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν δύο Έλληνες, με την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας.

Οι δύο εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη διάρκεια των ελέγχων που έκαναν οι αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια και μια κατσούνα στην καρότσα του οχήματος.

Συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο, όπου πήραν αναβολή για την ερχόμενη Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου.





