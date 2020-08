Ξάνθη

Ληστές “τράκαραν” με πεζοδρόμιο

Απίστευτες σκηνές μετά από ληστεία, το βράδυ της Κυριακής.

Ατζαμήδες ληστές το βράδυ της Κυριακής σε κεντρικούς δρόμους της Ξάνθης. Πρωταγωνιστές τρεις άντρες (από το Δροσερό) και θύμα μια γυναίκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις εποχούμενοι δράστες πλησίασαν την γυναίκα και ο ένας από αυτούς κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Με τη χρήση σωματικής βίας της έκλεψε τσάντα, που περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο, λεφτά και διάφορα έγγραφα.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, έριξαν το αυτοκίνητο πάνω σε παρκαρισμένο Ι.Χ. ενώ στη συνέχεια, ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε κράσπεδο πεζοδρομίου.

Οι δύο από τους δράστες έφυγαν τρέχοντας, ενώ ο τρίτος, ο οποίος τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των φυγάδων.

Πηγή: xanthinea.gr