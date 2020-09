Θεσσαλονίκη

Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μηχανής

Τραγικός θάνατος για τον μοτοσικλετιστή ο οποίος έχασε ακαριαία την ζωή του.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 65χρονος άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν 12.00, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αντιθέτως κινούμενο φορτηγό αυτοκίνητο, και κατά συνέπεια να επέλθει ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.