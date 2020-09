Ηράκλειο

Γλέντι... τρικούβερτο με πάνω από 100 άτομα στην Κρήτη

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κάλεσαν την αστυνομία. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της εκδήλωσης, στον οποίο επεβλήθη και χρηματικό πρόστιμο.

Περισσότερα από 100 άτομα γλεντούσαν, έτρωγαν, έπιναν και διασκέδαζαν, εν μέσω των νέων περιοριστικών μέτρων στο Ηράκλειο, με φόντο τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Το περιστατικό κατεγράφη αργά χθες το βράδυ, στον καταυλισμό Ρομά της Νέας Αλικαρνασσού, δίπλα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου γινόταν το γλέντι αρραβώνα.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κάλεσαν την αστυνομία ενοχλημένοι από τη μουσική που έπαιζε στη διαπασών.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο γλέντι του αρραβώνα συμμετείχαν πάνω από 100 άτομα και συνέλαβαν τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, στον οποίο επεβλήθη πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Πηγή: e-kriti.gr