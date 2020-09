Θεσσαλονίκη

Φωτιά στον Λαγκαδά

Ισχυρές δυνάμεις απο ξηράς και αέρος ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Βερτίσκο του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

?Στην περιοχή έχουν σπεύσει 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα.

Απο αέροςεπιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Βερτίσκου του δήμου Λαγκαδά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2020

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνο Πυρκαγιάς της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος σε:

Αττική, Βόρεια Εύβοια και Σποράδες

Στερεά και Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησο, Κύθηρα, νησιά Ιονίου

Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Πέλλα.