Θεσσαλονίκη

Ένταση εκπαιδευτικών με αστυνομικούς έξω από το ΥΜΑΘ (εικόνες)

Αστυνομικοί εμπόδισαν τα μέλη της διαδήλωσης να πραγματοποιήσουν τη διαμαρτυρία, προκαλώντας ένταση και αντιδράσεις.

Προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχαν σήμερα στις 13:00 μέλη του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Καθηγητών, καθώς και μέλη φοιτητικών συλλόγων έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, λόγω της άφιξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικός κλοιός εμπόδισε τα μέλη της διαδήλωσης να πραγματοποιήσουν τη διαμαρτυρία, προκαλώντας ένταση και αντιδράσεις.

Οι διαδηλωτές κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, απευθύνονται στον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με κύριο αίτημα τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών και μαζικούς διορισμούς των εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν να επιτραπεί σε αντιπροσωπεία τους να μπει μέσα στο υπουργείο και να συναντήσει τον πρωθυπουργό, ούτως ώστε να του μεταφέρουν τα αιτήματά τους και μετά από διαβουλεύσεις, πενταμελής αντιπροσωπεία θα συναντήσει τελικά εκπρόσωπο της κυβέρνησης.



Στη διαμαρτυρία το “παρών” δίνουν και φοιτητικοί σύλλογοι.