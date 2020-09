Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Εντολή εκκένωσης οικισμού (βίντεο)

Ενισχύθηκαν τη νύχτα τη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αναχαιτίσουν την πύρινη λαίλαπα.

Πολύ δύσκολη κατάσταση έχει διαμορφωθεί εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στο χωριό Καπανδρίτι, στην Κεφαλονιά.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε τη νύχτα, ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, προέτρεψε τους κατοίκους του χωριού «να απομακρυνθούν» άμεσα για λόγους «προστασίας της ζωής και της υγείας τους».

Προτρέπει τους κατοίκους «να έχουν μαζί τους βρεγμένη πετσέτα, ένα μικρό δοχείο με νερό, φάρμακα, βασικά προσωπικά αντικείμενα, όπως ταυτότητα ή διαβατήριο, κινητό τηλέφωνο, τιμαλφή και ό,τι άλλο μικρού μεγέθους αντικείμενο (π.χ. μάσκα, φακός), καθώς και τα μικρά κατοικίδιά τους, σε κλουβιά - εφόσον είναι εφικτό».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν νέες εστίες φωτιάς στην περιοχή του Ελειού, σε Καπανδρίτι, Αγία Ειρήνη και Καμπιτσάτα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες έφθασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις από την Αθήνα. Με ειδική πτήση αφίχθησαν στο νησί 48 πυροσβέστες, ενώ με ειδικό δρομολόγιο από το λιμάνι της Κυλλήνης έφθασαν 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Εικόνες από inkefalonia.gr