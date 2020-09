Αχαΐα

Κατασχέθηκε η άμαξα της νύφης λίγες ώρες πριν από τον γάμο (εικόνες)

Γιατί η Αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει τον γάμο, ματαιώνοντας τα σχέδια του ζευγαριού.

Το παραμύθι που θέλει τη Σταχτοπούτα να φθάνει με άμαξα στον πρίγκιπα της, φαίνεται πως ήθελε να αναβιώσει ένα ζευγάρι από την Κάτω Αχαΐα στη γαμήλια τελετή του, με τα σχέδια να ματαιώνονται την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, άμαξα και άλογα κατασχέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής από την ΕΛ.ΑΣ, καθώς στον γάμο που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, οι καλεσμένοι άγγιζαν τα 1.000 άτομα.

Η Αστυνομία, μετά την ενημέρωση που είχε και στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού, ανέλαβε δράση.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Τσιγγάνικα στην Κάτω Αχαΐα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις, καθώς άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με την τέλεση του γάμου, δεδομένου πως τα σχέδια τόσο των μελλόνυμφων, όσο και των οικογενειών τους ανετράπησαν στο ...παρά πέντε!