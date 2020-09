Κοζάνη

Χειροπέδες σε διαρρήκτες 19 σπιτιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας. Αναζητείται συνεργός τους

Επ΄αυτοφώρω έπιασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο Έλληνες ηλικίας 33 και 49 χρόνων, τη στιγμή που προσπαθούσαν να διαρρήξουν δύο σπίτια στην Κοζάνη. Από την προανάκριση, όμως, αποκαλύφθηκε ότι είχαν «χτυπήσει» άλλα 17.

Στην Ασφάλεια διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, μαζί με έναν 33χρονο συνεργό τους που αναζητείται, είχαν συστήσει από τις 18 Ιουλίου εγκληματική ομάδα και είχαν διαπράξει 11 διαρρήξεις και έξι απόπειρες και είχαν αρπάξει χρηματικά ποσά και αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 19.360 ευρώ.

Στην κατοχή των δυο συλληφθέντων κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα ζευγάρι γάντια, μια μάσκα, ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες, τμήμα σπασμένου «μύλου» πόρτας και 35 ευρώ. Παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης που τους άσκησε δίωξη για διακεκριμένες κλοπές σε βαθμό κακουργήματος.