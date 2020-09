Θεσσαλονίκη

Εισαγγελική παρέμβαση για διαδήλωση κατά της μάσκας στα σχολεία

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα προκάλεσε η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τη μη χρήση μάσκας στα σχολεία.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η διαδήλωση -ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα- που διοργανώθηκε, χθες το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη για τη μη χρήση μάσκας στα σχολεία. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Στέφανος Ζαρκαντζιάς, έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η έρευνα, την οποία καλείται να φέρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. στρέφεται κατά των διοργανωτών της κινητοποίησης. Ανάμεσα στα αδικήματα που θα ερευνηθούν είναι αυτό της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων.

