Ηράκλειο

Αυτοκίνητο έπεσε σε αποθήκη

Εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Αγία Πελαγία, έξω από το Ηράκλειο, κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο επαρχιακό δρόμο της Αγίας Πελαγίας ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε σε τζαμαρία αποθήκης ξενοδοχείου.

Μάλιστα, ο οδηγός, ένας Γερμανός τουρίστας, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να τον βγάλουν από το όχημα.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο αλλά και άνδρες της Τροχαίας που ερευνούν την υπόθεση.

Η κατάσταση της υγείας του οδηγού παραμένει άγνωστη.

Πηγή: cretapost