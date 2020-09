Χανιά

Κυριακάκης στον ΑΝΤ1: πως έγινε ο ξυλοδαρμός καθηγητή από γονιό για τη μάσκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων, μιλώντας στον ΑΝΤ1, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση θεωρώντας ότι τα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν για το άνοιγμα των σχολείων δεν είναι επαρκή.