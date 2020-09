Φθιώτιδα

Τροχαίο με αγριογούρουνο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγριογούρουνο κατέβηκε σε δρόμο κατοικημένης περιοχής, με αποτέλεσμα να…

Δεν έχουν τελειωμό τα τροχαία ατυχήματα εξαιτίας των αγριογούρουνων που έχουν κατέβει σε κατοικημένες περιοχές και κάνουν βόλτες σε πολυσύχναστους δρόμους.

Το τελευταίο από αυτά σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στον περιφερειακό δρόμο Λαμίας - Δομοκού, όταν αγριογούρουνο «πετάχτηκε» από την πλαγιά στο δρόμο με αποτέλεσμα να το χτυπήσει διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση το ΙΧ υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του οχήματος δε τραυματίστηκε.

Πίσω από το όχημα ωστόσο ακολουθούσαν τουλάχιστον δύο ακόμη οχήματα που ευτυχώς πρόλαβαν να φρενάρουν έγκαιρα.

Πηγή: lamiareport.gr