Θεσσαλονίκη

Επεισόδια σε πορεία στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις. Τραυματισμοί και δεκάδες προσαγωγές.

Επεισοδιακά εξελίχθηκε πορεία που πραγματοποιήθηκε, αργά το βράδυ της Τετάρτης, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου σημειώθηκαν συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, ενώ έγιναν 51 προσαγωγές που μετατράπηκαν αργότερα σε συλλήψεις. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν, όταν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, που συμμετείχαν σε αντιφασιστική πορεία, έγραψαν συνθήματα με σπρέι στα μάρμαρα του Λευκού Πύργου και στο Βασιλικό Θέατρο. Αστυνομικοί επιχείρησαν να προβούν σε ελέγχους, γεγονός που πυροδότησε ένταση, ενώ ακολούθησαν μικροσυμπλοκές.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο διαδηλωτές κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν και απευθύνθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από το σημείο προσήχθησαν 51 διαδηλωτές και μετά την εξέτασή τους συνελήφθησαν. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.





Φωτογραφίες - Βίντεο: thestival.gr