Πρέβεζα

Τραγωδία με μία νεκρή σε τροχαίο με ταξί

Νέο αίμα στην άσφαλτο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας ο απολογισμός. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής λίγο πριν τη Γέφυρα Καλογήρου, στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα ταξί στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός και δύο άτομα μαζί με ένα Ι.Χ στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός και ακόμα ένα άτομο ηλικίας 17 ετών συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η μία επιβάτης του ταξί, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση είναι και μία γυναίκα επιβάτης του Ι.Χ.

Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου και νοσηλεύονται, ενώ για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας.

Πηγή: mypreveza.gr