Ηράκλειο

“Ιανός”: εφιαλτική η νύχτα στην Κρήτη

Το Ηράκλειο "χτύπησε" τη νύχτα η κακοκαιρία. Σπίτια πλημμύρισαν, πλατείες μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ ένα μπαλκόνι κατέρρευσε.

Στο "μάτι" της κακοκαιρίας "Ιανός" βρέθηκε το βράδυ η Κρήτη και κυρίως το Ηράκλειο, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνοί, οι οποίοι εμπόδισαν ακόμα και πτήσεις να προσγειωθούν.

Από την έντονη βροχόπτωση κατέρρευσε μπαλκόνι από διώροφο κτίριο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κανένας τραυματισμός. Ωστόσο, τα μπάζα έπεσαν πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Κατά την πτώση του μπαλκονιού παρασύρθηκαν τα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πολύωρη διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Πλημμύρες σημειώθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου η πλατεία των Λιονταριών μέσα σε λίγη ώρα μετατράπηκε σε λίμνη. Το πλακόστρωτο μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου έγινε αδιάβατο για τους ελάχιστους πεζούς που την ώρα της κορύφωσης του φαινομένου βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, ενώ τα νερά εισέβαλαν και στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων της περιοχής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχείρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνολικά σε έξι περιπτώσεις σε περιοχές του νησιού. Αναλυτικότερα, έγιναν τέσσερις απαντλήσεις υδάτων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο πλημμύρισαν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής σε υπόγεια καταστημάτων και στο Ρέθυμνο σε δυο υπόγεια κατοικιών. Επίσης, στο Ρεθυμνο κόπηκαν δυο δέντρα, των οποίων χρειάστηκε η απομάκρυνση.

Την ώρα της καταιγίδας που διήρκησε στο Ηράκλειο περισσότερο από μιάμιση ώρα, δρόμοι ακόμη και στο κέντρο του Ηρακλείου μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ και πτήσεις που ήταν να αφιχθούν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, τελικά προσγειώθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως των Χανίων, λόγω της έντασης του καιρικού φαινομένου. Επιπλέον, αρκετές περιοχές του νησιού βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Ζημιές κυρίως σε υποδομές της ακριτικής Γαύδου, προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το πέρασμα του «Ιανού», από τα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού, υπήρξαν κατολισθήσεις και καταπτώσεις, ενώ στην περιοχή Σαρακίνικο λάσπες και νερά προκάλεσαν ζημιές σε μια επιχείρηση.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, «παρά την ένταση της βροχής δεν κινδύνευσαν πολίτες. Τα περισσότερα προβλήματα υπάρχουν στο Σαρακίνικο όπου και φούσκωσε το ρέμα, ενώ κατολισθήσεις υπάρχουν και σε σημεία του οδικού δικτύου. Ήδη, μηχανήματα του δήμου εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών». Λόγω των ανέμων που πνέουν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο τουριστικού σκάφος από τη Γαύδο.

Με πληροφορίες από: cretalive.gr