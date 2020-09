Ημαθία

Εικόνες - σοκ: Φρικτό τροχαίο δυστύχημα για 32χρονο

Νεαρός άνδρας "έσβησε" στην άσφαλτο. Οι εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας είναι σοκαριστικές.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 32χρονο άνδρα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε επαρχιακή οδό του νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα στον δρόμο από Λουτρό προς Επισκοπή.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένια γέφυρα αρδευτικού καναλιού και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Βίντεο, φωτογραφίες: emvolos.gr