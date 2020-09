Λάρισα

“Ιανός”: συγκλονίζει ο ιερέας που σώθηκε την τελευταία στιγμή (βίντεο)

Ο πατέρας Σωτήριος, από το Βασίλι Φαρσάλων, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 πώς μέσα σε τρία λεπτά το νερό μπήκε στον Ιερό Ναό που βρισκόταν.