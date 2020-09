Κεφάλλονια

Κακοκαιρία “Ιανός”: Η στιγμή που τα λασπόνερα “πνίγουν” το Φισκάρδο (βίντεο)

Ορμητικά νερά παρασέρνουν στο πέρασμά τους ό, τι βρίσκουν μπροστά τους...

Ο Ιανός πέρασε με μανία από αρκετές περιοχές της Ελλάδας, περιλαμβανομένης και της Κεφαλονιάς.



Στο βίντεο φαίνονται τα ορμητικά νερά να μπαίνουν στο χωριό του Φισκάρδου και να παρασέρνουν στο πέρασμά τους ό, τι βρίσκουν μπροστά τους.



Η μανία της φύσης άφησε ξεκάθαρο το αποτύπωμά της στο νησί, με τις καταστροφές να είναι αρκετές.



Από την κακοκαιρία έχασαν η ζωή τους δύο άνδρες στην Καρδίτσα και μία γυναίκα στα Φάρσαλα, ενώ άλλη μία γυναίκα αγνοείται στο Μουζάκι Θεσσαλίας.

Δείτε το βίντεο τη στιγμή που τα λασπόνερα πνίγουν το Φισκάρδο και καταλήγουν στην πλατεία.

Βίντεο: kefaloniapress