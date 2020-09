Θεσσαλονίκη

Βίντεο ντοκουμέντο: Επίθεση με όπλο στη Θεσσαλονίκη

Το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα κατέγραψε με το κινητό του ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Σοκ έχει προκαλέσει το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα.

Ένας 41χρονος, για άγνωστους λόγους, απείλησε με όπλο έναν 39χρονο, ζητώντας του να καθίσει στο έδαφος. Στη συνέχεια τον κλώτσησε στο πρόσωπο.

Δύο ψυχραιμότεροι προσπαθούν να ηρεμήσουν τον δράστη, ο οποίος όμως έχει ήδη πυροβολήσει δύο φορές το θύμα του, το οποίο τραυματίστηκε στο πόδι.

Στη συνέχεια ο 41χρονος έφυγε από το σημείο, επιχειρώντας να βρει καταφύγιο στο σπίτι της μητέρας του, στη διπλανή πολυκατοικία.

Τελικά βγήκε στην ταράτσα και από εκεί πήδηξε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας, όπου και τον βρήκαν κρυμμένο οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Πηγή: thestival.gr