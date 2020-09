Κυκλάδες

Μύκονος: Έδειραν και λήστεψαν επιχειρηματία

Εφιαλτικές στιγμές για Μυκονιάτη επιχειρηματία. Μπήκαν στο σπίτι του, τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν χρήματα και ένα πανάκριβο ρολόι.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μέσα στο πολυτελέστατο σπίτι του ένας επιχειρηματίας στην Μύκονο το βράδυ της Δευτέρας.

Πρόκειται για έναν ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ στη Λάκα της Μυκόνου. Από τις πρώτες πληροφορίες γίνεται γνωστό ότι του άρπαξαν ένα πανάκριβο ρολόι, χρήματα και εξαφανίστηκαν.

Κλιμάκιο της σήμανσης για DNA και αποτυπώματα βρίσκεται στο σημείο ενώ θα πάρουν και λεπτομερή κατάθεση από το θύμα.

Την ίδια ώρα, προσπαθούν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Πηγή: mykonosvoice.gr