Κέρκυρα

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που ξέσπασε στο νησί.

Ξεριζωμένα δέντρα, πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές σε σπίτια και καταστήματα άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, που έπληξε κυρίως τον ιστό της πόλης της Κέρκυρας τα ξημερώματα.

Από την πτώση δέντρων στην πλατεία Σπιανάδα, στο Λιστόν, υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας Κέρκυρας για να απομακρυνθούν οι τεράστιοι ξεριζωμένοι κορμοί από την κεντρική πλατεία της πόλης.

Από τον ανεμοστρόβιλο που προκλήθηκε ζημιές υπέστησαν και πολλές σκεπές σπιτιών, καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Παλιάς Πόλης.

Την ίδια ώρα, η σφοδρή κακοκαιρία, που συνοδεύτηκε από δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και χαλάζι, έπληξε και το επαρχιακό δίκτυο της Κέρκυρας, κυρίως περιμετρικά της πόλης, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.

Φωτό: corfutvnews.gr