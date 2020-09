Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε σούπερ μάρκετ - Κινδύνεψαν άνθρωποι και σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε πανικός καθώς το κατάστημα στεγάζεται στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Πανικός επικράτησε το πρωί της Πέμπτης, στην Κάτω Τούμπα σε Θεσσαλονίκης από φωτιά που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο στη διασταύρωση των οδών Αμμοχώστου με Αμφιπόλεως, και οι φλόγες έφτασαν ως το διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Από το συμβάν που προκλήθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πιθανότατα από κακή λειτουργία του κλιματιστικού, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση οκτώ Πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.

Πηγή: grtimes.gr