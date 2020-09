Έβρος

Μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά σε υπό κατάληψη σχολείο

Πανικός σε Λύκειο. Το παιδί μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα. Τι λένε οι συμμαθητές του.

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαθητής ο οποίος συμμετείχε σε κατάληψη στο Γενικό Λύκειο Σουφλίου στο Έβρο και έπεσε από την στέγη. Ο μαθητής ανέβηκε στην στέγη και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο προαύλιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σχολείο επικράτησε τεράστια αναστάτωση. Οι συμμαθητές του «πάγωσαν» και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε στο Λύκειο και έγινε η διακομιδή του τραυματισμένου μαθητή στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου.



Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, στο evros-news.gr ο μαθητής είχε τις αισθήσεις του, φαινόταν όμως να έχει τραυματιστεί στα πόδια και οι πρώτες πληροφορίες από το Νοσοκομείο αναφέρουν ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα κάτω άκρα.