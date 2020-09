Θεσσαλονίκη

Κυκλοφοριακό κομφούζιο μετά από καραμπόλα νταλίκας με αυτοκίνητα

Η νταλίκα «δίπλωσε» λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, μετά από έντονη βροχόπτωση.

Πανικό προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε με το… καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στην έξοδο του Δερβενίου και στο ύψος των Λαγυνών, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν νταλίκα “δίπλωσε” με αποτέλεσμα να επέλθουν επιπλέον συγκρούσεις από ΙΧ στο σημείο.

Επί τόπου βρέθηκε περιπολικό της τροχαίας, ενώ για αρκετή ώρα η κυκλοφορία προς Καβάλα διεξαγόταν από μια λωρίδα.

Πηγή: thestival.gr