Μεσσηνία

Δέκα κατηγορούμενοι για τον θάνατο εικονολήπτη στον σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αρχική δίκη, με 7 άτομα στο εδώλιο, είχε διακοπεί, μέχρι να ολοκληρωθεί η διευρυμένη προκαταρκτική εξέταση που ζήτησε η Εισαγγελία.

Με παραπομπή σε δίκη άλλων τριών ατόμων για τον άδικο θάνατο του 54χρονου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη το Πάσχα του 2019, κατά τη διάρκεια του σαϊτοπόλεμου, από σαΐτα που έφυγε ανεξέλεγκτη προς το πλήθος, ολοκληρώθηκε η διευρυμένη προκαταρκτική έρευνα που είχε διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Η έρευνα αυτή αφορούσε κυρίως στη διοργάνωση του σαϊτοπόλεμου και με την ολοκλήρωσή της, σε δίκη παραπέμπονται τώρα ο τότε δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ο τότε πρόεδρος της «Φάρις» και ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου των Σαϊτομάχων.

Κατηγορίες από τότε αντιμετωπίζουν άλλα επτά άτομα, αλλά η δίκη τους στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας είχε αναβληθεί προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της δικογραφίας και να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που προαναφέραμε.

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Έτσι, στις 7 Οκτωβρίου έχει ορισθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας η εκδίκαση και των δύο υποθέσεων, οι οποίες πιθανότατα θα συνεκδικασθούν.

Στην πρώτη, ο τότε δήμαρχος, ο τότε πρόεδρος της «Φάρις» και ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου Σαϊτολόγων παραπέμπονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων σε ιδιαίτερη επιμέλεια τελεσθείσα για παραλείψεως

Η δεύτερη περιλαμβάνει όσους είχαν συλληφθεί με τη διαδικασία του Αυτοφώρου αμέσως μετά τα τραγικά περιστατικά. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι ο τότε αρχηγός του μπουλουκιού «Άγιος Σίδερης» και ο τότε πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενέργεια και παράλειψη, σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ ο αρχηγός μαζί με πέντε μέλη του μπουλουκιού κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί βεγγαλικών και όπλων.

Απαντήσεις

Ο άτυχος Κώστας Θεοδωρακάκης, όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2019 την Κυριακή του Πάσχα κάλυψε το έθιμο του σαϊτοπόλεμου. Εκείνο το απόγευμα βρισκόταν στο γραφείο του στην οδό Αρτέμιδος, ακριβώς απέναντι από το χώρο του δημοτικού πάρκινγκ όπου διεξαγόταν ο σαϊτοπόλεμος.

Λίγο πριν από τις 8.00 κατέβηκε στο χώρο και ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί έξω από την πλαστική περίφραξη που είχε τοποθετήσει ο Δήμος από την πλευρά της Αρτέμιδος. Ένα τέταρτο πριν από τις 9.00 το βράδυ στο χώρο διεξαγωγής του σαϊτοπόλεμου μπήκε η ομάδα από τον Άγιο Σίδερη και ξεκίνησε την επίδειξη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένες σαΐτες έφυγαν ανεξέλεγκτες προς τον κόσμο που παρακολουθούσε, ενώ φωτιά πήρε και το ταγάρι του αρχηγού του μπουλουκιού, με αποτέλεσμα να ανάψουν οι σαΐτες που περιείχε και τον ίδιο να προσπαθεί πατώντας τες στο έδαφος να τις σβήσει.

Μία σαΐτα με απίστευτη ταχύτητα έφυγε προς το πλήθος και χτύπησε τον άτυχο Κώστα Θεοδωρακάκη στο κεφάλι, με την κάμερά του να καταγράφει τη μοιραία πορεία της προς αυτόν. Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό ποτέ δεν αποσαφηνίσθηκαν πλήρως και γι’ αυτό είχε ζητηθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, καθώς και η οικογένεια περιμένει απαντήσεις για τον τόσο άδικο χαμό του ανθρώπου τους.

Μια από τις πραγματογνωμοσύνες αφορούσε το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είχε σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αποφανθούν ποια ήταν η πορεία της σαΐτας που χτύπησε τον άτυχο 54χρονο, ποιος την είχε στα χέρια του, από πού έφυγε και όποια άλλη απάντηση μπορεί να δοθεί για να αποσαφηνισθούν πράγματα που αφορούν στην υπόθεση.

Πηγή: tharrosnews.gr