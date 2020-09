Δωδεκανήσα

Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ

Τι υποστηρίζουν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον αστυνομικό. Το χρονικό της συμπλοκής.

Δύο αδέλφια φέρεται να τραυμάτισαν με μαχαίρι αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έξω από εμπορικό κατάστημα στην περιοχή της Ιαλυσού Ρόδου.

Η σύζυγος του αστυνομικού, που εργάζεται στο κατάστημα, διαπληκτίστηκε με έναν εκ των δύο ανδρών για μια θέση στάθμευσης. Τότε ο αστυνομικός ζήτησε εξηγήσεις από τους δύο κατηγορούμενους για το επεισόδιο που προηγήθηκε με τη σύζυγό του.

Εκείνοι ωστόσο «απάντησαν» με απειλές, ενώ ο ένας εξ αυτών του επιτέθηκε και του κατάφερε τραύματα κοντά στην κοιλιακή χώρα , κάτω από τα πλευρά και στον αριστερό μηρό.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο αφού η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Οι κατηγορούμενοι από πλευράς του υποστηρίζουν ότι εκείνοι είναι τα «θύματα» της υπόθεσης αφού κατά τη συμπλοκή ο αστυνομικός άσκησε βία, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να πέσει στο έδαφος. Όπως υποστηρίζουν δε, στο σημείο της πτώσης υπήρχε ένα μαχαίρι κήπου, το οποίο και άρπαξε ο δράστης για να αμυνθεί.

Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν από τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr