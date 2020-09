Σάμος

Συναγερμός για νάρκη δίπλα σε σχολείο (εικόνες)

Η νάρκη τύπου S-35 βρέθηκε από κάτοικο που εκτελούσε εργασίες.

Γερμανική νάρκη τύπου S-35 βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής από κάτοικο της περιοχής που εκτελούσε γεωργικές εργασίες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο samos24.gr, η νάρκη είναι βάρους τεσσάρων κιλών και πρόκειται για νάρκη αμυντικού τύπου με προπέλα. Πυροτεχνουργοί του στρατού την απομάκρυναν το πρωί της Δευτέρας.

Να σημειωθεί πως το σχολείο Κουμεΐκων σήμερα δεν λειτούργησε.