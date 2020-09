Θεσσαλονίκη

Έκαψαν την αμερικανική σημαία έξω από το προξενείο των ΗΠΑ (εικόνες)

Αντιδράσεις για την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα.

Τη σημαία των ΗΠΑ έκαψαν έξω από το αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη διαδηλωτές, οι οποίοι αντέδρασαν με την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα.

Μέλη της ΕΔΥΕΘ, εργατικών σωματείων και φοιτητικών συλλόγων, βρέθηκαν έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ, στη Θεσσαλονίκη κατά την πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα.

Ορισμένοι κόλλησαν αφίσες με συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην πύλη εισόδου του εμπορικού κέντρου στο οποίο βρίσκεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

Βίντεο: grtimes.gr