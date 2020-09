Μαγνησία

Έκρυψε ναρκωτικά σε σαμπουάν για τον κρατούμενο αδελφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εις βάρος της 26χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε χώρο κράτησης.

Στην ίδια της την «παγίδα» έπεσε μια 26χρονη γυναίκα, στην προσπάθεια της να εφοδιάσει με ναρκωτικά τον 23χρονο αδελφό της που ήταν κρατούμενος στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα η νεαρή εμφανίστηκε στο επισκεπτήριο με την πρόφαση ότι ήθελε να παραδώσει ατομικά είδη υγιεινής στον αδελφό της, ο οποίος επρόκειτο να μετατεθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα άλλης περιοχής της χώρας.

Κατά τον συνήθη τυπικό έλεγχο ωστόσο που υποβλήθηκε στην είσοδο, οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τα πράγματα της μέχρι που ανακάλυψαν μια συσκευασία με 1,14 γραμμάρια ηρωίνης μέσα σε μπουκάλι με σαμπουάν!.

Οι άνδρες τις ασφάλειας χωρίς καμία καθυστέρηση πέρασαν χειροπέδες στην 26χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για την απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε χώρο κράτησης, ενώ λίγο αργότερα παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.

Την ίδια κατηγορία ωστόσο φέρει και ο 23χρονος, η μεταγωγή του οποίου έγινε κανονικά χωρίς φυσικά να παραλάβει τα είδη «υγιεινής» που κατασχέθηκαν!

Πηγή: larissanet.gr