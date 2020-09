Αργολίδα

Αγωνία για μοτοσικλετιστή που τράκαρε με τον φίλο του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό ατύχημα με τη βόλτα φίλων να καταλήγει με τον έναν από τους δύο στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο φίλους το βράδυ της Δευτέρας, στον Σκα Ναυπάκτου.

Ο Κώστας Ζεκίδης, κάτοικος Ναυπάκτου, έκανε βόλτα με τους φίλους του, με τις μηχανές, Μετά από στάση που έκαναν και παίρνοντας το δρόμο για την επιστροφή, η μοτοσικλέτα του Ζεκίδη συγκρούστηκε με αυτήν του φίλου του, που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί σε τοίχο παρακείμενης οικίας, χωρίς να φοράει κράνος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε εγχειρίστηκε στο πόδι.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο Ζεκίδης είχε πρόσφατα επιστρέψει από τη Γερμανία στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ενώ είναι δεινός μοτοσικλετιστής, με πολλά χιλιόμετρα ευρωπαϊκών ταξιδιών στο ενεργητικό του.

Πηγή: npress.gr