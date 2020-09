Πιερία

Έκανε ψώνια 9500 ευρώ με την κάρτα… συναδέλφου της

Πώς έστησε την κομπίνα και κατάφερε να αρπάξει χιλιάδες ευρώ από το λογαριασμό της συναδέλφου της.

Δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Κατερίνης, με την κατηγορία της απάτης καθώς διαπιστώθηκε πως χρησιμοποίησαν παράνομα τις τραπεζικές κάρτες μίας 39χρονης και πραγματοποίησαν αγορές μέσω του διαδικτύου, συνολικής αξίας 9.519,12 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, τον Δεκέμβριο του 2019, σε περιοχή της Πιερίας, μία 43χρονη εκμεταλλευόμενη την εργασιακή της ενασχόληση με την 39χρονη, υπέκλεψε τα στοιχεία δύο τραπεζικών της καρτών (αριθμούς καρτών, κωδικούς ασφάλειας, ονοματεπώνυμο και ημερομηνία λήξης), με τα οποία στη συνέχεια, μαζί με τους τέσσερις συνεργούς της, πραγματοποίησαν έως και τον Ιούνιο του 2020 παράνομες ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 43χρονης που υπέκλεψε τα στοιχεία των καρτών, όπως επίσης σε δύο 19χρονους, ενός 31χρονου και μίας 17χρονης, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Κατερίνης.