Κορινθία

Τραγωδία: γυναίκα κατέληξε στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι ανέσυραν την οδηγό χωρίς τις αισθήσεις της.

Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε σήμερα τα ξημερώματα μία 34χρονη οδηγός αυτοκινήτου, στην περιοχή Κάτω Πιτσά, του δήμου Ξυλοκάστρου, στην Κορινθία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε η 34χρονη προσέκρουσε, για άγνωστη ακόμα αιτία, σε ξύλινη πέργκολα, στο ύψος του 43ου χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου - Πατρών, και στην συνέχεια κατέληξε στην θάλασσα.

Στην συνέχεια η 34χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.