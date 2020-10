Πιερία

Η “Minnie” μύρισε ναρκωτικά σε οικόπεδο

Η "μύτη" του σκύλου της Αστυνομίας βρήκε τις ναρκωτικές ουσίες. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης.

Χειροπέδες πέρασαν το πρωί της παρασκευής οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, σε έναν άντρα για την κατοχή ναρκωτικής ουσίας στην ιδιοκτησία του.

Συγκεκριμένα κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Minnie» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, εντόπισαν και κατέσχεσαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 4 κιλών και 200 γραμμαρίων, αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 575,9 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Πηγή: seleo.gr