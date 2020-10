Σέρρες

Σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας

Τραγωδία με ανατροπή τρακτέρ.

Κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 57χρονος αγρότης που διακομίστηκε χθες στο γενικό νοσοκομείο Σερρών, γνωστοποιεί με σχετική της ανακοίνωση η αστυνομία.

Ειδικότερα, χθες νωρίς το μεσημέρι, ο γεωργικός ελκυστήρας που οδηγούσε ο 57χρονος σε δασική περιοχή των Κάτω Ποροΐων Σερρών, ανατράπηκε, με αποτέλεσμα αρχικά τον τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ποροΐων.