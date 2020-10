Χανιά

Με εισαγγελική εντολή ζητήθηκαν τα στοιχεία καταληψιών μαθητών

Η Αστυνομία ζήτησε τα πλήρη στοιχεία, όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των γονιών-κηδεμόνων τους

Αναστάτωση προκάλεσε έγγραφο του αστυνομικού τμήματος Πλατανιά που ήρθε στο "φως" της δημοσιότητας και ζητούσε τα στοιχεία των μαθητών που ξεκίνησαν κατάληψη σε σχολείο των Χανίων.

Στο έγγραφο που αποκάλυψε το zarpanews.gr αναφερόταν πως η η αστυνομία ενημερώθηκε, πρώτον, ότι στις 29 Σεπτεμβρίου (την περασμένη Τρίτη δηλαδή), στις 5:30 το πρωί, «ομάδα 6-7 μαθητών που πρόσφατα εκλέχθηκε στο 15μελές» έκλεισε την εξωτερική πόρτα του σχολείου «με σκοπό τον χαβαλέ» και, δεύτερον, ότι το σχολείο επικοινώνησε με τους κηδεμόνες των παιδιών, αλλά μόνο ένας σήκωσε το τηλέφωνο.

Με βάση την ενημέρωση από το σχολείο, η αστυνομία ζήτησε τα πλήρη στοιχεία, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των γονιών-κηδεμόνων τους καθώς και την γνώμη τους για την κατάληψη.

Η αστυνομία πάντως από την πλευρά της διευκρινίζει πως κινήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

ΠΗΓΗ: CRETALIVE