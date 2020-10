Λέσβος

Λέσβος: “μπλόκο” σε πτήση Ολλανδών ακτιβιστών

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πτήση με Ολλανδούς ακτιβιστές που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη Λέσβο για να παραλάβουν αιτούντες άσυλο.

«Για λόγους ασφαλείας», δεν επιτράπηκε σήμερα, αργά το μεσημέρι, να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, αεροσκάφος πτήσης τσάρτερ από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το οποίο θα παρέμενε στο αεροδρόμιο προκειμένου να παραλάβει πρόσφυγες με προορισμό την Ολλανδία.

Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο περί πρωτοβουλίας Ολλανδών και άλλων Ευρωπαίων ακτιβιστών, προκειμένου να πιεσθεί η Ολλανδική κυβέρνηση να δεχθεί τη μετακίνηση προσφύγων στα εδάφη της. Όπως όμως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καμία μετακίνηση δεν θα μπορούσε να γίνει, αφού οι ευρισκόμενοι στη Μυτιλήνη πρόσφυγες δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε σχετική δήλωσή του για τα παραπάνω, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε: «Οι μετεγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, υπόκεινται στους κανόνες των επίσημων διακρατικών συμφωνιών. Όταν δεν ακολουθούνται, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν Η δημόσια ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα».