Τρίκαλα

Τραγωδία στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός εκσφενδονίστηκε μετά από την πρόσκρουση της μηχανής του σε κολώνα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όπου έχασε την ζωή του ένας 20χρονος.

Συγκεκριμένα, το μηχανάκι που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από την Οιχαλία Τρικάλων, στη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα, στον περιφερειακό της Κρήνης, φέρεται να έπεσε πάνω σε κολώνα και το σώμα του να εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να του προκληθούν θανάσιμα τραύματα.

Τον 20χρονο εντόπισε περαστικός από την Κρήνη και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο παρέλαβε το παιδί αλλά χωρίς τις αισθήσεις του και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Άγνωστα παραμένουν το πόσο παρέμεινε το παιδί σε κατάσταση αιμορραγίας καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Πηγή: trikalaola.gr