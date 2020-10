Ξάνθη

“Δράκος της Ξάνθης”: ισόβια για την Ζωή Δαλακλίδου που κάηκε ζωντανή

Η απόφαση του Εφετείου και η δήλωση του αδελφού της αδικοχαμένης γυναίκας.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε για ακόμη μια φορά ο αποκαλούμενος ως «Δράκος της Ξάνθης», που είχε προκαλέσει σοκ τα Χριστούγεννα του 2012 με την πρωτοφανούς αγριότητας δολοφονία της 34χρονης Ζωής Δαλακλίδου την οποία βίασε, βασάνισε και έκαψε ζωντανή στην πυλωτή της πολυκατοικίας της στην Ξάνθη.

Ένοχος κρίθηκε και από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θράκης στην κατ’ αναίρεση δίκη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης και 18 ετών για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και του εμπρησμού.

Ο αδερφός της άτυχης Ζωής, Ηλίας δήλωσε στο protothema.gr: «Ήταν μια ακόμα δικαίωση για τη ψυχής της αδερφής μου που έφυγε βασανισμένη από αυτή τη ζωή. Προσπάθησε να σπάσει τα ισόβια ζητώντας συγγνώμη και δείχνοντας μετανιωμένος για την πράξη του. Σαφώς και δεν ήταν ειλικρινής η συγγνώμη του αλλά το έκανε γιατί ήλπιζε στημείωση της ποινής του. Η αδερφή μου δεν θα ξαναγυρίσει, τουλάχιστον η ψυχής της ας αναπαυθεί δικαιωμένη εκεί που είναι» λέει ο αδερφός της.

Το χρονικό

Τα Χριστούγεννα του 2012 το πτώμα της Ζωής Δαλακλίδου είχε βρεθεί κάτω από το μπαλκόνι του πατρικού της, στη Ξάνθη. Λίγα 24ωρα πριν, είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη όπου ζούσε για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά της.

Η άτυχη κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της από διασκέδαση όταν στην είσοδο της επιτέθηκε ο δράστης. Την ακινητοποίησε χτυπώντας το κεφάλι της στο δάπεδο, τη βίασε και στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη που πήρε από τα σταθμευμένα στην πυλωτή της πολυκατοικίας μηχανάκια και της έβαλε φωτιά.

Η άτυχη Ζωή που είχε ακόμα τις αισθήσεις της άρχισε να ουρλιάζει από τους πόνους και λίγο μετά άφησε την τελευταία της πνοή. Τραγική ειρωνία ήταν ότι τη φωτιά προσπάθησαν να σβήσουν ο πατέρας της και ο αδερφός της, δίχως να γνωρίζουν το άσχημο παιχνίδι που τους επιφύλασσε η μοίρα.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα απίστευτης αγριότητας έγκλημα, καθώς μεταξύ όσων διαπίστωσε ο ιατροδικαστής ήταν ότι η 34χρονη έφερε δύο τομές στα γεννητικά της όργανα, που δεν έγιναν με μαχαίρι, αλλά με άλλο αιχμηρό αντικείμενο!